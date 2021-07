Ultime Covid Italia: 888 contagi e 13 decessi. In Sicilia nessuna vittima

Facebook



Sono 888 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 luglio 2021, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 13 morti. Eseguiti da ieri 73.571 tamponi, il tasso di positività è all’1,2%. Da ieri ci sono stati 1.529 guariti dal Coronavirus che portano il totale a 4.103.949 persone. In lieve aumento i ricoveri ordinari (+15) che salgono a 1.149. Sono 158 i ricoverati in terapia intensiva (-3), con 4 ingressi del giorno.

IN SICILIA. Sono 150 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 12 luglio. Zero morti da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 65. In totale sull’isola i positivi sono al momento 3.735.

