Ultime Covid Italia: 24 decessi e 907 nuovi casi. In Sicilia 4 vittime

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 24 decessi e 907 nuovi casi di Coronavirus. Sono stati 192.424 i tamponi effettuati, con tasso di positività allo 0,47%. Sono 65 i pazienti ricoverati con sintomi, 1.271 in totale, sono 4 meno i pazienti in terapia intensiva, in totale 187.

IN SICILIA. Altre quattro vittime mentre isalgono i contagi: sono 144 i nuovi casi di Covid su 14.127 tamponi processati, dato che porta l’Isola al primo posto in Italia per nuovi casi. Il tasso di positività sale all’1%. Il numero dei decessi sale a 5.985, Alto il numero dei casi a Caltanissetta, 46. Questi i dati forniti dal ministero della Salute.

