Ultime Covid Italia: 23 decessi e 2.153 contagi. In Sicilia 10 vittime

Sono 2.153 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 210.599 tamponi, per un tasso di positività che sale all’1%. Calano i pazienti Covid in ospedale rispetto alla giornata di ieri: sono 1.108 i ricoverati con sintomi (-20) e si registrano 6i ricoveri in meno in terapia intensiva, dove gli ingressi odierni sono stati 7 e il totale dei posti occupati è di 151.

IN SICILIA. Sono dieci le vittime e 288 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime sale a 6.006. Gli attuali positivi sono 3.938 dei quali 137 ricoverati in ospedale con sintomi e 20 ricoverati gravi.

