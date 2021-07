Ultime Covid Italia: 22 decessi e 932 nuovi casi. In Sicilia nessuna vittima

Facebook



Sono 932 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 3 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 228.127 tamponi con un tasso positività allo 0,4%. In calo l’occupazione delle terapie intensive, che sono 204, nove in meno rispetto a ieri. Scendono anche di 75 unità i ricoveri, portando il numero a 1.394.

IN SICILIA. Nessuna vittima e 134 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è fermo a 5979. Sono 17 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto ai 19 di 24 ore fa). Continua ad aumentare il numero dei guariti: 184, per un totale di 222.428 guariti e dimessi.

