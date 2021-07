Ultime Covid Italia: 21 decessi e 4.259 contagi. In Sicilia 9 vittime

Facebook



Sono 4.259 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 21 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21 morti, che portano a 127.905 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 235.097 tamponi, con un tasso di positività che sale all’1,8% (ieri 1,6%). Ieri i nuovi casi erano 3.558, con 10 decessi. In aumento anche le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 1.196 (+2 rispetto a ieri), mentre sono 158 i ricoverati in terapia intensiva (-7), con 9 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.118.124 i guariti (+ 2.235) e 51.308 gli attualmente positivi (+1.998).

IN SICILIA. Sono nove le vittime e complessivamente 550 su 14.234 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola, dove gli attuali positivi salgono a quota 6.191. L’Isola è terza in Italia per nuovi contagi giornalieri dopo il Lazio e la Lombardia. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che i guariti in un solo giorno sono stati 150. Le vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 6.019.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 165, mentre si trovano in terapia intensiva 20 pazienti (nessun nuovo ingresso rispetto a ieri). Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 60 a Palermo, 36 a Catania, 4 a Messina, 175 a Ragusa, 29 a Trapani, 19 a Siracusa, 103 a Caltanissetta, 98 ad Agrigento e 26 a Enna.

