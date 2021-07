Ultime Covid Italia: 20 decessi e 1.534 nuovi casi. In Sicilia 4 vittime

Facebook



Aumentano (+1.534) i nuovi casi di Coronavirus da ieri in Italia, venti i decessi. Emerge dal bollettino quotidiano sull’emergenza. Calano i ricoveri rispetto alla giornata di ieri (-21) e si registra un ricovero in meno in terapia intensiva, dove gli ingressi odierni sono stati sette. +223 attuali positivi, + 1.287 dimessi e guariti,+192.543 tamponi, tasso positività scende allo 0,8%.

IN SICILIA. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 4 vittime, 174 i nuovi casi di Covid. Il numero complessivo delle vittime in Sicilia sale a 5.996. I guariti sono stati 110, il numero delle persone attualmente positive è di 3.795 (+60). I pazienti ricoverati sono 159, dei quali 20 in terapia intensiva.

