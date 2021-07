Ultime Covid Italia: 18 decessi e 6.619 contagi. In Sicilia 4 vittime

Facebook



Sono 6.619 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, venerdì 30 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 18 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 247.486 tamponi, il tasso di positività è sceso al 2,67%. In terapia intensiva si trovano 201 pazienti, +7 rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.812 (+82).

IN SICILIA. Altre quattro vittime, 724 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore il numero delle vittime si porta a quota 6.043. I tamponi effettuati sono stati 13.233, il tasso di positività sale al 5.5%. I pazienti in terapia intensiva sono 30, il numero dei positivi è di 9.995

