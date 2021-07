Ultime Covid Italia: 19 decessi e 6.171 contagi. In Sicilia 3 vittime

Facebook



Sono 6.171 i contagi da coronavirus in Italia oggi, giovedì 29 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 19 morti che portano a 128.029 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 224.790 tamponi, il tasso di positività sale al 2,7%. In terapia intensiva si trovano 194 pazienti, 11 in più rispetto a ieri, con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.730 (+45).

IN SICILIA. Altre tre vittime e 719 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime è a quota 6.039. Il numero delle persone attualmente positive in Sicilia sale a 9.475, il tasso di positività è del 3,64%.

