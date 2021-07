Ultime Covid Italia: 11 decessi e 2.898 contagi. In Sicilia nessuna vittima

Facebook



Shares

Sono 2.898 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 16 luglio, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 11 morti che portano il totale delle vittime a 127.851 dall’inizio dell’emergenza legata al covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 205.602 tamponi, il tasso positività è a 1,4%. Lieve aumento de ricoveri terapia intensiva (+8), con 13 ingressi del giorno.

IN SICILIA. Nessuna vittima ma 386 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore su 9.583 tamponi effettuati. Il tasso di positività balza al 4%. Sono 144 i pazienti ricoverati in regime ordinario (+4 nelle ultime 24 ore) e 23 i posti letto occupati in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: : Palermo 80, Caltanissetta 78, Catania 66, Agrigento 59, Siracusa 43, Trapani 26, Enna 20, Ragusa 10, Messina 4.

Mi piace: Mi piace Caricamento...