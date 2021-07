Terrorismo: Francia in allerta per luglio e agosto

Facebook



E’ aumentato il rischio terrorismo in Francia dopo un video diffuso da al-Qaeda che ha fatto scattare l’allerta per luglio e agosto. Lo scrive Le Figaro citando una nota del ministero degli Interni di cui ha ottenuto una copia. Il documento, datato mercoledì scorso,invita i capi della polizia e della gendarmeria nonché i prefetti a “prendere misure di vigilanza specifiche per la minaccia terroristica nei loro confronti nei mesi di luglio e agosto 2021”. La nota è firmato da Pierre de Bousquet, direttore di gabinetto del ministro dell’Interno Gerald Darmanin, e rivela che ‘casa di produzione’ di al-Qaeda, ”Al-Sahab, ha trasmesso il 15 luglio 2021 un video in arabo, sottotitolato in inglese, dedicato nella sua interezza a condannare la blasfemia incarnata dalle vignette di Maometto”.

Nel documento, svelato da Europe 1, si spiega che “la Francia (viene, ndr) considerata la testa di ponte della presunta ‘guerra’ dell’Occidente contro l’Islam” e viene ”diffamata in tutto il video”. ”Il Presidente della Repubblica e il ministro dell’Interno sono esplicitamente presi di mira”, prosegue la nota che lancia un allarme: ”il discorso del presidente del 2 ottobre e il disegno di legge che rafforza il rispetto dei principi della Repubblica sono ampiamente contestati”.

”Vorrei attirare la vostra attenzione sulla virulenza di questo messaggio, come quelli dell’autunno 2020, che chiedono di agire contro i nostri interessi. In particolare nel quadro della parziale ripresa delle attività economiche e culturali durante i due mesi estivi”, avverte il prefetto Pierre de Bousquet, ex coordinatore dell’intelligence all’Eliseo. “A questi anatemi va posta particolare attenzione in quanto stimolano la minaccia endogena”, insiste il prefetto.

Nuove “istruzioni speciali” dovrebbero essere rilasciate per l’inizio dell’anno scolastico. In 18 mesi, la Francia è stata teatro di sette attacchi terroristici di matrice islamista, sei nel 2020 e l’ultimo il 23 aprile alla stazione di polizia di Rambouillet, ricorda Le Figaro. (AdnKronos)

