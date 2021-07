Taormina, parata di stelle al Teatro Antico per “Nations Award”

Facebook



Parata di stelle al Teatro Antico di Taormina ieri sera in occasione della premiazione del Nations Award, manifestazione organizzata da EvenTao e giunta alla quindicesima edizione. Sul palco grandi nomi del cinema e dello spettacolo. Ma non solo. Guest star il fuoriclasse brasiliano Ronaldinho: il calciatore, che nel 2002 ha vinto il mondiale con la nazionale carioca e nel 2005 il Pallone d’oro, è stato premiato con ‘Champion Charity Award’ per il suo impegno nel sociale e la sua generosità. Diana Del Bufalo, volto noto del cinema e della televisione italiana, scelta dal presidente del Nations Award Michel Curatolo quale ambassador dell’evento, ha ricevuto anche il premio Thinkingreen – LifeGate, per la sua opera di sensibilizzazione a sostegno dell’apicoltura (comparto che attraversa una crisi senza precedenti) e della salvaguardia delle api: vero e proprio indicatore dello stato di salute dell’ambiente.

“Questa edizione, del tutto rinnovata, oltre a celebrare attori, cineasti nazionali e internazionali – ha detto Michel Curatolo, presidente del Nations Award -, è stata incentrata sulla sostenibilità ambientale e sulla valorizzazione del territorio. Aspetti fondamentali di un turismo di qualità, che per la Sicilia è il cardine di economia e lavoro”. La serata finale del Nations Award ha visto alternarsi sul palco del Teatro Antico personaggi di assoluto rilievo. A Vittorio Storaro, direttore della fotografia e tre volte premio Oscar per Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore, è stato consegnato il Nations Award alla carriera per la sua sensibilità artistica ed espressiva, riconosciuta in tutto il mondo. Fra i premiati dell’edizione 2021 anche alcuni tra i volti più popolari della serialità televisiva degli ultimi anni, come Maggie Civantos (Macarena Ferreiro in Vis a Vis e Ángeles Vidal ne Le Ragazze del Centralino) e Mario De La Rosa star internazionale dopo il successo della serie La Casa di Carta.

Anche Carolina Crescentini, una delle attrici italiane più amate, è stata insignita del Nations Award per aver saputo unire nel suo percorso artistico grande professionalità e dedizione alla recitazione. A Peter Chelsom, regista, attore e sceneggiatore britannico, (Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana) è stato consegnato il Nations Award per il successo del suo ultimo film Security: uno dei 10 film più visti in streaming worldwide. Reduce dal successo de Il Divin Codino, l’attore Andrea Arcangeli è stato premiato con il Nations Award per l’interpretazione di Roberto Baggio: fuoriclasse dello sport, ma anche icona di stile per tutte le generazioni.

All’attore e regista Giorgio Pasotti, noto per essere uno dei protagonisti di L’ultimo bacio e Baciami, è stato consegnato il premio Nations Award Bottega per il suo talento poliedrico e la sua versatilità. In questa edizione, gli organizzatori del Premio delle Nazioni hanno voluto dare spazio anche a personalità che si sono distinte per spiccata capacità imprenditoriale, creatività e impegno. Una di queste è Norma Cerletti, nota come Norma’s Teaching, un talento e caso mediatico sui social, la più grande insegnate d’inglese del web che durante il lockdown è diventata nota, spopolando su Instagram con le sue lezioni di lingua. Durante la kermesse è stato ricordato Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale, vittima della strage aerea della Ethiopian Airlines. Alla sua memoria è stato dedicato un premio speciale, che quest’anno è andato a Donatella Bianchi presidente del Wwf Italia.

A margine della premiazione è stata firmata la Carta di Taormina: un manifesto per la salvaguardia dell’ambiente con uno sguardo al futuro, stilato dalla Ocean Sea Foundation – organizzazione non governativa costituita da esperti scientifici e ambientali che mirano a proteggere il mare e gli oceani – e dalla fondazione Einaudi. Nove i punti che caratterizzano il documento (Innovazioni, Libertà ed Energia, Transizione ecologica, Gestione integrata dei rifiuti, Effetti butterfly, Microplastiche, Economia ambientale, Eco-innovazioni e Green city), che verrà presentato al Parlamento europeo.

