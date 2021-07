Sondaggi politici: Fdi è primo partito al 20,8%

Facebook



L’ultima rilevazione settimanale Radar Swg sulle intenzioni di voto degli italiani al 12 luglio 2021

Continua l’avanzata di Fratelli d’Italia che nell’ultima settimana guadagna lo 0,3% e diventa il primo partito italiano al 20,8%. E’ quanto emerge dalla rilevazione settimanale Radar Swg sulle intenzioni di voto degli italiani al 12 luglio 2021. Il partito di Giorgia Meloni supera la Lega che si attesta al 20,2%, perdendo in sette giorni lo 0,4%.

Al terzo posto il Pd al 18,9% (+0,2% nell’ultima settimana). A seguire il M5S al 14,4% (-0,2%); Forza Italia al 6,8% (-0,2%); Azione al 3,9% (-0,1%); Sinistra italiana al 2,7% (+0,3%); Mdp Articolo 1 al 2,5% (-0,2%); Italia Viva al 2,4% (-0,1%); +Europa al 2% (-0,1%); Verdi all’1,7% (-0,1%); Coraggio Italia all’1,2% (+0,2%); altre liste al 2,5% (+0,4%).

Nell’ultimo anno Fdi ha avuto un andamento in costante ascesa, passando dal 12% del marzo 2020 al 20,8 di oggi. La Lega al contrario è scesa nello stesso periodo dal 30,7% al 20,2%. Più costante l’andamento degli altri partiti, come il Pd che è passato dal 19,9% del marzo 2020 all’attuale 18,9%, con una punta al 20,2% nel novembre 2020. Lineare anche il consenso per il M5S, ‘quotato’ al 13,8% nel marzo 2020 e 14,4% oggi, con un picco al 17,8% ad aprile 2021. Il sondaggio è stato svolto nel periodo 7-12 luglio 2021, con il metodo di rilevazione Cati-Cami-Cawi su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni. I dati da marzo 2020 a giugno 2021 si riferiscono a medie mensili. (AdnKronos)

