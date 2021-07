Settanta euro per non pubblicare un video hot: arrestato a Raffadali

Facebook



Settanta euro per non pubblicare un video hot. I carabinieri hanno arrestato a Raffadali, nell’Agrigentino, un 38enne romeno, con precedenti di polizia, che minacciava la sua ex compagna, una casalinga anche lei di origine romena di 43 anni, di mettere on line un video hot girato con il telefonino dell’uomo.

Le immagini erano state registrate l’anno scorso, quando i due che avevano una relazione sentimentale avevano ripreso con il cellulare un rapporto sessuale.

“L’uomo da diverso tempo minacciava la donna di pubblicare sui social il video se non avesse ricevuto il denaro richiesto”, spiegano gli investigatori. La donna esasperata ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che hanno immediatamente organizzato un piano per cogliere in flagranza l’ex fidanzato. In serata, i militari si sono recati nell’abitazione dell’uomo e lo hanno sorpreso mentre intascava 70 euro appena consegnati dalla donna. Per lui sono così scattate le manette con l’accusa di estorsione e revenge porn. L’uomo rischia una pena da cinque a dieci anni.

