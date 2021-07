Revocate oggi tutte le zone rosse in Sicilia

Facebook



Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con apposita ordinanza ha disposto la conclusione di tutte le zone rosse attualmente istituite in Sicilia. Specificamente si trovavano in zona rossa i comuni di Caltabellotta, Cammarata, Favara, Gela, Mazzarino, Riesi e San Giovanni Gemini.

L’ordinanza entra in vigore questo pomeriggio al momento della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e “libera” con effetto immediato tutti i cittadini.

La decisione arriva dopo la pubblicazione dei nuovi parametri nazionali atti a definire i colori delle varie zone in base alla reale situazione epidemiologica, parametri che adesso considerano prevalente il criterio non dei meri contagiati ma delle percentuali di occupazione Covid nei reparti ospedalieri e nelle terapie intensive.

Il presidente della Regione invita comunque i cittadini, come è giusto che sia, ad assumere in ogni caso un atteggiamento di prudenza rispetto al rischio di contagio.

