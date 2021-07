Rapina in banca a Caltanissetta, 3 arresti

Facebook



Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo Investigativo di Caltanissetta Con l’accusa di rapina aggravata in concorso. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e due ai domiciliari emessa dal gip nisseno. Secondo gli investigatori dell’Arma sarebbero gli autori del colpo messo a segno lo scorso 16 marzo nella filiale della Banca Sicana a Sommatino, nel Nisseno. In quell’occasione alle 14.30 i rapinatori con il volto coperto e armati di pistola, dopo aver immobilizzato il funzionario all’interno degli uffici, costrinsero un dipendente ad aprire la cassaforte, da cui portarono via circa 82.000 euro.

