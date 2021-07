Ocean Viking sbarcherà ad Augusta 572 migranti

Facebook



La Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranee con a bordo 572 migranti recuperati in diversi interventi di soccorso nei giorni scorsi al largo della Libia, ha avuto assegnato il porto di Augusta, dove ora è diretta e dove approderà nelle prossime ore.

Nei giorni scorsi ferma era stata la presa di posizione di Giorgia Meloni che aveva affermato: “La nave della Ong francese con quasi 600 immigrati illegali a bordo vada a Marsiglia. L’Italia non è il campo profughi d’Europa e non è una colonia francese o tedesca. È questo il prezzo che deve pagare il Governo Draghi per avere il plauso dell’Europa? Farsi trattare come dei servi?”.

La Ocean Viking aveva chiesto all’Italia un porto dove sbarcare le 572 persone che aveva a bordo.

