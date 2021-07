Morto a Mantova il dr. Giuseppe De Donno

Facebook



Il dr. Giuseppe De Donno, ex primario del reparto di pneumologia all’ospedale Carlo Poma di Mantova è morto nel pomeriggio. Aveva appena compiuto 54 anni. Da poco si era insediato come medico di medicina generale nel comune di Porto Mantovano.

Il dr. De Donno aveva ideato la “cura del plasma iperimmune” per la guarigione dei pazienti Covid e per queste motivazioni aveva subìto diversi problemi fino appunto a lasciare il ruolo di primario ospedaliero per andare a fare il medico di base.

Secondo le prime informazioni il dr. De Donno si sarebbe suicidato nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Curtatone, vicino Mantova.

