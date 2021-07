Facebook



L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il minibus, con a bordo 10 passeggeri, era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande, attraversando le prime due curve, quando per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada, precipitando per circa 5 metri nei pressi di uno stabilimento balneare. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Non risultano morti né, al momento, feriti gravi. Indagano i Carabinieri.

Foto repertorio

