Incendi Sicilia. Guerini: “Esercito? Se richiesta di aiuto non mancherà”

L’Esercito per domare gli incendi in Sicilia? “Se ci sarà una richiesta di aiuto, l’aiuto non mancherà”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini rispondendo a Palermo ai cronisti che gli dicono che il governo ha chiesto l’intervento dell’Esercito.

“Accanto all’impegno che le istituzioni svolgono e che devono continuare a svolgere prioritariamente per rispondere alle esigenze delle loro comunità, le forze armate hanno sempre dimostrato di avere la capacità e la disponibilità per dare una mano, per dare un aiuto -ha detto- Quindi con questo spirito le forze armante sono aperte a ogni forma di collaborazione che verrà richiesta nelle forme in cui deve essere richiesta, con le decisioni che devono essere prese nelle sedi istituzionali”. “Se ci sarà una richiesta di auto, da quelle sedi, l’aiuto non mancherà”, ha concluso Guerini.

