Forte esplosione in impianto chimico in Germania

Allarme in Germania a Leverkusen, in Nordreno Vestfalia: forte esplosione stamattina in un impianto chimico di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig. Sconosciute per il momento le cause che hanno provocato l’esplosione, ma agli abitanti è stato chiesto di tenere chiuse porte e finestre. La protezione civile ha classificato l’evento come “altamente pericoloso”.

“Ci sono diversi feriti, ha scritto la polizia di Colonia in un messaggio su Twitter, invitando a lasciare libere le vie d’accesso all’impianto. Anche una parte dell’autostrada A1 è stata chiusa al traffico.

