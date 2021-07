Euro2020: il messaggio della regina Elisabetta per la finale

Facebook



Shares

“Spero che la storia ricorderà non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l’impegno e l’orgoglio”

Il messaggio della regina Elisabetta all’Inghilterra, che affronta l’Italia nella finale di Euro 2020 a Londra. “Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo a Bobby Moore e ho visto cosa significasse per i giocatori, i tecnici e lo staff raggiungere e vincere la finale di un torneo così importante“, scrive Elisabetta nel messaggio indirizzato al ct Gareth Southgate.

“Voglio mandare le mie congratulazioni e quella della mia famiglia a tutti voi per essere arrivati alla finale degli Europei ed inviarvi i miei migliori auguri per domani nella speranza che la storia ricorderà non solo il vostro successo, ma anche lo spirito, l’impegno e l’orgoglio che avete dimostrato“, si legge nel messaggio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...