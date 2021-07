Esposizione “Piccolo Gruppo Sacro” della Settimana Santa di Caltanissetta

Facebook



Domani, lunedì, alle ore 10,00, sarà svelata al pubblico l’opera scultorea del “Piccolo Gruppo Sacro”, proveniente dalle celebrazioni della Settimana Santa di Caltanissetta, che resterà esposta per tutta l’estate in Hall Partenze, all’interno del Terminal A dell’aeroporto di Catania.

Un’iniziativa fortemente voluta da Giovanna Candura, vicepresidente di SAC e commissario della Camera di Commercio di Caltanissetta, per far godere ai turisti e ai viaggiatori di una delle più interessanti rappresentazioni di arte sacra della Settimana Santa nissena, conosciuta in tutto il mondo.

Si tratta di un gruppo scultoreo realizzato, nei primi anni Venti del secolo scorso, dall’artista nisseno Salvatore Capizzi.

Alla presentazione dell’opera saranno presenti il presidente della Regione, Nello Musumeci, il presidente e l’amministratore delegato della SAC, Sandro Gambuzza e Nico Torrisi, la vicepresidente Giovanna Candura, Giovanni Savarino, rappresentante della Camera di Commercio di Caltanissetta, sindaco e vice sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino e Grazia Giammusso, oltre a Nicola e Michele Spena, tra i fondatori dell’associazione Piccoli Gruppi Sacri.

