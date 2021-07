Cinese denunciato a Catania per contrabbando cartine e filtri per sigarette

Facebook



Oltre due milioni di filtri e cartine per tabacco venduti senza autorizzazione e senza pagare le accise sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania. I prodotti erano in vendita presso un capannone dell’area industriale di Misterbianco. Le indagini hanno preso il via dalla presenza dei prodotti ‘illeciti’ nei mercati rionali della città. Il legale rappresentante dell’esercizio commerciale, un cittadino cinese, è stato denunciato a piede libero per contrabbando.

