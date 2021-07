Ci lascia Raffaella Carrà

Facebook



A 78 anni, come ha scritto il suo compagno Sergio Iapino “Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“.

Con queste parole Sergio Iapino ha dato il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Icona della tv italiana, mai una parola fuori posto, la Raffaella Nazionale è di certo fra le donne più amate in assoluto dal pubblico nel mondo dello spettacolo.

Nata il 18 giugno 1943, Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stata showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana.

