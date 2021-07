Caccia russi intercettano jet Usa in spazio aereo Mosca

17 giugno 1945: l’assassinio di Antonio Canepa

Facebook Shares Di Salvo Barbagallo Il 17 giugno è la data che ricorda l’assassinio di Antonio Canepa, avvenuto in un dimenticato e lontano 1945, in una Sicilia che stava lottando per avere la sua indipendenza. Gli storiografi “ufficiali”, quasi tutti di una certa e identificata portata politica, hanno...