Aeroporto di Catania: esposto il “Piccolo Gruppo Sacro”

Facebook



Shares

Da oggi e per tre mesi, il “Piccolo Gruppo Sacro”, opera scultorea dell’artista nisseno Salvatore Capizzi e proveniente dalle celebrazioni della Settimana Santa di Caltanissetta, resterà esposta all’interno dell’aeroporto di Catania per essere ammirata dai passeggeri in partenza dallo scalo etneo.

Stamani, l’opera è stata svelata al pubblico, alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci, del presidente e dell’amministratore delegato della SAC, Sandro Gambuzza e Nico Torrisi, della vicepresidente SAC, Giovanna Candura, di Giovanni Savarino, rappresentante della Camera di Commercio di Caltanissetta, di Duilio Alongi, commissario straordinario del Libero Consorzio di Caltanissetta, del sindaco e della vice sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino e Grazia Giammusso, oltre che di Nicola e Michele Spena, tra i fondatori dell’associazione Piccoli Gruppi Sacri.

“Iniziative come questa”, ha detto il presidente Musumeci, “concorrono a promuovere l’immagine della Sicilia, terra meravigliosa non solo per il clima ma anche per le molteplici espressioni culturali. L’esposizione della “Varicedda” in un luogo di passaggio come l’aeroporto di Catania consentirà alla Settimana Santa di Caltanissetta di acquisire una maggiore rilevanza turistica”.

“La diffusione delle bellezze del territorio è un tema al quale siamo sempre stati molto attenti”, ha commentato l’amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi. “Ci fa piacere che la professoressa Candura ci abbia dato questa possibilità per fare conoscere le bellezze di un’aerea importante della Sicilia, come Caltanissetta”. “Ci auguriamo che l’iniziativa venga apprezzata”, ha aggiunto il presidente Gambuzza, “e che eventi simili possano essere sempre ospitati dal nostro aeroporto”.

L’esposizione del Piccolo Gruppo Sacro è stata fortemente voluta da Giovanna Candura, vicepresidente di SAC e commissario della Camera di Commercio di Caltanissetta

“Le tradizioni pasquali della nostra città sono molto significative, sentite e dal forte richiamo turistico”, ha sottolineato la vicepresidente della SAC, professoressa Giovanna Candura. Questo Gruppo Sacro, La deposizione, è uno dei più belli che girano per le strade della città il Mercoledì Santo e siamo contenti di poterlo mettere in mostra. Ci auguriamo che questo gioiello possa rappresentare un’attrattiva turistica per i cittadini di tutto il mondo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...