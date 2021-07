Ad Adrano gambizzato patron di Radio Flash

Facebook



Ad Adrano, nel catanese, un uomo di 50 anni, Enzo Sangrigoli, patron dell’emittente radiofonica ‘Radio Flash’ e personaggio molto conosciuto in città, è stato ferito alle gambe da due colpi di pistola alla gamba destra. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. A far fuoco il 50enne Sergio Nuccio Floresta che ha tirato fuori l’arma dopo una discussione con la vittima. I motivi della lite sono collegati a dissidi di natura economica. Immediatamente sul teatro della sparatoria sono arrivate auto dei carabinieri e ambulanze del 118.

