34 enne perde la vita in incidente di fronte al Garibaldi Nesima

Un 34 enne di cui non sono note le generalità ha perso la vita questa mattina presto a causa di un incidente autonomo in via Palermo, proprio di fronte l’ingresso dell’ospedale Garibaldi Nesima.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale avrebbe perso il controllo dello scooter andando a sbattere contro una transenna posta per un cantiere stradale. Per quanto si sia subito portato sul posto il personale del 118 per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare. La salma è stata poi rimossa intorno alle otto del mattino.

