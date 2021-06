Facebook



Sono 2.483 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 93 morti. Sono stati 3.868.332 i guariti, 10.313 in più da ieri, 225.751 gli attualmente positivi, in calo di 7.923 unità.

IN SICILIA. Altre 12 vittime e 326 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore.

