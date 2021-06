Ultime Covid Italia: 88 decessi e 2.079 contagi. In Sicilia tre vittime

Facebook



Shares

Sono 2.079 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 giugno, secondo i dati -regione per regione- nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 88 morti. Da ieri, eseguiti 205.335 tamponi, l’indice di positività è all’1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 626 (-35 da ieri).

IN SICILIA. Altre tre vittime e 284 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 320). Il totale delle vittime siciliane del virus si porta a 5.893. Complessivamente in ospedale sono ricoverate 400 persone, delle quali 38 in rianimazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...