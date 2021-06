Ultime Covid Italia: 69 decessi e 1.901 contagi. In Sicilia 4 vittime

Facebook



Sono 1.901 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 giugno, secondo i dati -regione per regione- nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 69 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 217.610 tamponi: l’indice di positività è allo 0,9%. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono 597 persone (-29 da ieri). Sono 3.949.597 i guariti (+5.893) e 165.239 gli attualmente positivi (-4.070).

IN SICILIA. Altre quattro vittime e 273 nuovi contagi da Coronavirus su 13.367 tamponi effettuati, con una incidenza al 2,0%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Il totale delle vittime sale a 5.897.

Nuovo record di vaccinazioni antiCovid in Sicilia. Da venerdì 4 a ieri nell’Isola sono state effettuate 366.662 somministrazioni (di cui l’84 per cento come prima dose). Un risultato che ha consentito di oltrepassare, per l’ennesima settimana consecutiva, di oltre cinquantamila dosi il target (superiore di quasi trentamila vaccini rispetto a sette giorni fa) assegnato alla Regione siciliana dalla Struttura commissariale nazionale guidata dal generale Figliuolo. In Sicilia sono state già effettuate oltre tre milioni di somministrazioni, con un milione di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale.

Procede sempre più spedita – sottolinea con soddisfazione l’assessore alla Salute Ruggero Razza – la campagna vaccinale nell’Isola: un evidente segnale, da parte dei siciliani, di volere ritornare a una vita normale. Un risultato che, da un lato, consente a tutta Italia di procedere a passo spedito verso l’immunizzazione dell’intera popolazione, dall’altro premia gli sforzi della Regione che, proprio in queste settimane, ha potenziato ulteriormente la rete di Hub e Centri di vaccinazione nell’Isola”.

