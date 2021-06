Ultime Covid Italia: 63 decessi e 1.255 contagi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Sono 63 i decessi e 1.255 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 907. Sono 212.112 i tamponi molecolari e antigenici per il Coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 79.524. Il tasso di positività è dello 0,6% in calo rispetto all’1,1% di ieri. Aumentano i dimessi e guariti (+53.074), superano i 4 mln –

IN SICILIA. Altre otto vittime e 200 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime sale a 5.920.

“Il sistema sanitario della nostra Regione ha dimostrato di essere all’altezza di sfide importanti. A prescindere da chi pro tempore ha la responsabilità di governo e da chi guida un ramo di amministrazione, il sistema della sanità cammina sulle gambe di migliaia di professionisti che hanno dimostrato di non essere secondi a nessuno in altre Regioni italiane e non solo”. A dirlo è stato l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, intervenendo in Aula in occasione della mozione presentata dalle opposizioni sulla gestione della pandemia nell’Isola.

