Ultime Covid Italia: 40 decessi e 838 nuovi casi. In Sicilia una vittima

40 decessi e 838 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sono stati 224.493 i tamponi effettuati, l’indice positività è dello 0,4% . Sono 298 i ricoverati in terapia intensiva, -8 da ieri e 3.301 i guariti, 4.072.099 da inizio pandemia.

In Italia sono oltre 2,7 milioni gli over 60 non ancora vaccinati: come se tutti gli abitanti di Roma non avessero ancora ricevuto neanche una dose. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto settimanale della struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Sono 354mila gli over 80 “in attesa di prima dose o della dose unica”, sono 813mila nella fascia 70-79, e 1,5 mln nella fascia 60-69: in totale circa 2,7 mln ancora non immunizzati.

IN SICILIA. Una vittima e 111 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 67). Il totale delle vittime è di 5.963. Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è di 186 delle quali 20 in terapia intensiva.

