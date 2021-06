Ultime Covid Italia: 37 decessi e 1.325 contagi. In Sicilia nessuna vittima

Facebook



Sono 1.325 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 17 giugno, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 37 morti, che portano a 127.190 il totale dei decessi nel Paese dall’inizio della pandemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 200.315 tamponi, l’indice di positività è 0,7%. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva: sono 444 (-37 da ieri).

IN SICILIA. Secondo i dati registrati nelle ultime 24 ore, nessuna vittima e 228 nuovi casi di Coronavirus. Il totale dei decessi provocati dal virus si ferma a 5.928.

