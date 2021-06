Facebook



Covid: in Italia oggi 907 casi e 36 morti, 79.524 tamponi, indice di positività all’1%. -29 ricoverati in terapia intensiva, 11 gli ingressi del giorno.

IN SICILIA Sono 183 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, cinque i morti e 154 i pazienti dimessi o guariti. In tutto, nell’isola, sono 6.722 i positivi – 24 in più rispetto a ieri – e di questi 310 sono ricoverati in regime ordinario, 47 in terapia intensiva e 6.365 sono in isolamento domiciliare.

