Sono 1.147 nuovi casi e 35 i decessi da Coronavirus registrati nelle ultime 24, secondo il Bollettinioo del 18 giugno. Sono stati 216.026 i tamponi effettuati e il tasso positività è dello 0,5%.

IN SICILIA. Sono tre le vittime da Covid e 170 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime è di 5.931. Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è di 289 delle quali 30 in terapia intensiva.

