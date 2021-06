Ultime Covid Italia: 31 decessi e 951 contagi. In Sicilia 6 vittime

Facebook



Sono 951 i nuovi casi di Coronavirus e 30 i morti in 24 ore., questi i dati delle ultime 24 ore del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. Sono 198.031 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari allo 0,5%. -149 ricoverati con sintomi, 2.140 in totale Sono quattro le persone con Coronavirus ricoverate in terapia intensiva in 24 ore per un totale di 344 ricoverati, in calo rispetto ai 362 di ieri. Sono 149 in meno i ricoverati con sintomi che fanno scendere il numero delle persone presenti nei reparti a 2.140.

IN SICILIA. Altre sei vittime e 158 i nuovi positivi per il contagio del Covid

