Ultime Covid Italia: 28 decessi e 389 nuovi casi. In Sicilia nessuna vittima

Il bollettino Covid delle ultime 24 ore registra 389 nuovi casi e 28 morti, 75.861 tamponi effettuati, tasso positività a 0,5%, 289 terapie intensive e 1.723 ricoveri (-20).

IN SICILIA. Nessuna vittima e 84 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 111). Il totale delle vittime si ferma a quota 5.965.Tornano gli Open days in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L’iniziativa, da giovedì 1 luglio a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età pari o superiore a 60 anni che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna senza prenotazione. “L’obiettivo – sottolineano dall’assessorato alla Salute della Regione Siciliana – è quello di sensibilizzare ulteriormente la popolazione, anche alla luce della diffusione delle varianti”.

