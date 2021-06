Ultime Covid Italia: 21 decessi e 495 nuovi casi. In Sicilia due vittime

Facebook



Shares

Sono 495 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 giugno, secondo i dati -regione per regione- del bollettino della Protezione Civile. Nessun contagio registrato in 3 regioni: Marche, Molise e Val d’Aosta. Da ieri, registrati altri 21 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 81.752 tamponi, il tasso di positività è dello 0,6%. I pazienti in terapia intensiva sono 385, -4 rispetto a ieri.

IN SICILIA. Due vittime e 85 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime siciliane del Coronavirus si ferma a quota 5.938.

Mi piace: Mi piace Caricamento...