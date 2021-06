Ultime Covid Italia: 10 decessi e 927 contagi. In Sicilia 6 vittime

Facebook



Sono 927 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella, registrati 10 morti e 6.566 guariti, 4.066.029 da inizio pandemia. Sono 328 ricoverati in terapia intensiva, (-16 da ieri). 188.191 tamponi effettuati, indice positività 0,5% .

IN SICILIA. Altre sei vittime e 119 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Il numero delle persone ricoverate in ospedale è di 212 (ieri erano 231) delle quali 27 in terapia intensiva con quattro nuovi ingressi (ieri erano 25) e 185 in area medica (ieri erano 206).

