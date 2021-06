Ultime Covid Italia: 52 decessi e1400 casi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Sono +1400 i casi di Covid in Italia rispetto a ieri e 52 le vittime. E’ quanto emerge dai dati aggiornati sull’emergenza. Il totale dei casi sale a 4.248.432 e il totale dei deceduti a 127.153 persone. Gli attuali positivi diminuiscono (-4.051) per un totale di 101.855 persone mentre aumentano i dimessi e guariti (+5.399) per un totale di 4.019.424 persone.

IN SICILIA. I nuovi positivi, così come rilevato dal bollettino del Ministero della Salute, sono 168, le vittime sono otto.

“Da venerdì avremo il 99% del Paese in zona bianca, siamo in una fase diversa” dell’epidemia di Covid-19. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento al convegno nazionale del Consiglio dell’Ordine degli psicologi al ministero della Salute. Regole e misure anti-covid più leggere quindi per tutto il Paese. Zona bianca, regole e misure

Via il divieto di circolazione dalle 24 alle 5: per chi si trova in zona bianca il coprifuoco viene infatti abolito immediatamente. In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Le nuove regole prevedono che in zona bianca all’aperto non ci siano limiti di persone ai tavoli (tra i quali deve esserci comunque il distanziamento di un metro), mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone salvo che siano tutti conviventi. Resta invece il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto sia al chiuso.

