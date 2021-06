Facebook



Due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Troina e Valguarnera Caropepe, entrambe in provincia di Enna, dove il provvedimento sarà in vigore dal 19 al 24 giugno compreso. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha firmato l’ordinanza a seguito delle relazioni delle Asp e informati i sindaci dei Comuni interessati.

Nella stessa ordinanza si stabilisce anche la proroga fino al 24 giugno della zona rossa per il Comune di Aidone, sempre in provincia di Enna.

