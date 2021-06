Springsteen show a Broadway solo per vaccinati

Facebook



Solo vaccinati allo show di Bruce Springsteen al ‘St. James Theater’ a Broadway. E’ quanto hanno deciso gli organizzatori dell’evento tra le polemiche di qualche no vax.

Ma come funziona in Italia? Le regole fissate dal governo che valgono per i concerti di questa estate, tutti organizzati in spazi, arene e teatri all’aperto, prevedono capienza al 50%, con un massimo di mille spettatori salvo deroghe regionali all’aperto e di 500 nei luoghi chiusi, per garantire i distanziamenti previsti dalla legge.

Le regole non prevedono l’obbligo di certificare l’avvenuta vaccinazione o l’effettuazione di un tampone che attesti di non essere colpito dal Covid. Regole che – come sottolineano diversi organizzatori e promotori dei tour, sentiti dall’AdnKronos – “i singoli artisti non possono cambiare, né in senso restrittivo, né per allargare ulteriormente la platea di spettatori”.

Quella per lo show di Springsteen è la “strada giusta cioè quella della precauzione”, “una decisione intelligente che farei anche io perché non si può giocare con la salute degli altri e neanche con la propria” commenta Al Bano all’Adnkronos. Per Al Bano è giusto che ai concerti entri ”solo chi è vaccinato, così – spiega – non si mette a rischio vita di nessuno”. Il cantante poi racconta di aver scelto di rimandare tutti i suoi concerti a “quando ci sarà il giorno più bello della nostra storia – sottolinea – la morte del Covid. Non amo fare concerti a metà”. (AdnKronos)

