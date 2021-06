Meloni: “L’Italia ha bisogno del Ponte sullo Stretto”

Facebook



“Il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura che Fratelli d’Italia sostiene da sempre, che crediamo debba far parte pienamente del Pnrr come una delle principali infrastrutture di cui l’Italia, non la Sicilia o il Mezzogiorno, ha bisogno. Noi abbiamo fatto da questo punto di vista le nostre proposte sul tema del piano infrastrutturale riguardo non solamente il Ponte, riguardo lo sviluppo dell’infrastruttura portuale, dell’economia del mare. L’Italia è quella curiosa Nazione che è una penisola e si comporta come se fosse la Svizzera”. Lo dice la leader di Fdi Giorgia Meloni a TaoBuk di Taormina.

“Cioè noi facciamo finta di non averlo, il mare. Invece credo che sia la nostra risorsa principale e credo che per esempio un adeguato sviluppo infrastrutturale dei nostri porti ci consentirebbe di attrarre una serie di rotte commerciali e uno sviluppo commerciale al quale oggi rinunciamo perché siamo miopi”, conclude.

