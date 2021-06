Inchiesta Pm su Genio Civile Catania

Facebook



La Procura di Catania ha avviato un’inchiesta sulla gestione degli appalti del Genio civile affidando le indagini alla Guardia di finanza che ieri ha eseguito delle perquisizioni.

“A seguito delle indagini avviate dall’Autorità giudiziaria di Catania, stamane gli ingegneri Natale Zuccarello e Saverio Verde del Genio civile etneo hanno rassegnato le loro dimissioni nelle mani del direttore del Dipartimento regionale Tecnico, Salvatore Lizzio, che le ha accolte”.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcon: “Dove si segnalano zone d’ombra o di opacità nell’azione della Pubblica amministrazione – Ha affermato Falcone – è giusto che la magistratura promuova le opportune indagini. Al momento, comunque, non abbiamo elementi per valutare i fatti, se non quanto appreso dalla stampa. Ci conforta, però, la certezza di aver visto, in questi tre anni, uno straordinario impegno da parte di tutto il Genio civile etneo, ufficio capace di avviare, per i lavori pubblici nel Catanese, un significativo e tangibile rilancio. Il direttore Lizzio assumerà ad interim la carica di Ingegnere capo”. (AdnKronos)

