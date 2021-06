Il thriller Black Widow chiude la 67esima edizione del Taormina Film Fest

Italia-Austria, Euro 2020: Azzurri non si inginocchieranno

Facebook Shares L’Italia, in partenza oggi per il match contro l’Austria di domani a Wembley per gli Euro 2020, non si inginocchierà in campo in solidarietà con il movimento Black Lives Matter. Lo spiega il Corriere della Sera, sottolineando come alla Uefa non siano “La figuraccia con il...