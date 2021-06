Il Cinema Siciliano al Caltagirone Film Festival

Facebook



Ubriacarsi di Cinema, emozionarsi di vino. Il passato e il presente delle produzioni d’eccellenza, sia in campo cinematografico che vitivinicolo, saranno esaltate dall’edizione del Caltagirone Film Festival 2021. La conferenza stampa è fissata per le ore 12,00 di domani martedì 29 giugno, nelle sale di Palazzo Mannino, via Carcaci 7 (di fronte la Prefettura), un incontro che consentirà di accendere i riflettori su un evento culturale che, per la qualità dei protagonisti, è di valenza nazionale. Interverranno: il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo; il dirigente della Cultura del Comune di Catania, Paolo Di Caro, su delega dell’assessore Barbara Mirabella; l’ingegnere Claudia Sciacca, che con la cantina Valle delle Ferle produce la manifestazione; il direttore artistico ingegnere Sergio d’Arrigo; il regista Alfredo Lo Piero; Sabina Murabito della Film Commission del Comune di Catania. Interverrà in streaming il maestro Paolo Vivaldi e con contributo video il regista Nello Correale.

Il Caltagirone Film Festival 2021 si sviluppa su quattro serate a luglio, con il gran finale ad agosto, per unire il gusto per la passione cinematografica all’emozione di vini d’autore, in una location, la cantina Valle delle Ferle, a pochi chilometri da Caltagirone, di naturale fascino. La parte tecnica della manifestazione è affidata a Gesualdo Floridia.

