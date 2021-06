Guardia costiera trattiene Sea-Eye 4 a Palermo

Facebook



Controllo di 12 ore sulla nave della Ong tedesca, “Stesse ragioni tecniche utilizzate in precedenza”

La nave della Ong tedesca fermata in porto da ispettori della Guardia costiera italiana. E’ accaduto nelle ore in cui il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ieri, conferiva la cittadinanza onoraria all’equipaggio dei Sea-Eye 4. Le stesse ragioni tecniche, lamenta la Ong, utilizzate in precedenza per fermare altri navi della flotta civile, ora impediscono a Sea-Eye 4 di proseguire la missione.

“In sostanza, l’argomento è sempre lo stesso: le navi di soccorso tedesche salverebbero regolarmente troppe persone dall’annegamento e non avrebbero la giusta documentazione per tale scopo umanitario”, afferma Gorden Isler, presidente di Sea-Eye.

Il rapporto della Guardia Costiera dice che “il gran numero di persone soccorse, che supera il numero consentito dal documento, rappresenta un grave pericolo per la nave e l’equipaggio”. In totale, gli ispettori hanno citato 10 ragioni per giustificare il fermo durante un controllo di 12 ore. “Ciò che sembra particolarmente grottesco – continua la Ong tedesca – è il fatto che si dice che il capitano della Sea-Eye 4 abbia violato l’articolo 98 della Convenzione sul diritto del mare salvando troppe persone. L’articolo 98, tuttavia, descrive il dovere esplicito degli Stati di bandiera di obbligare i loro capitani a impegnarsi in operazioni di salvataggio in mare”.

“Il nostro capitano ha svolto il dovere di salvataggio in mare in modo esemplare. Ha visto persone in difficoltà in mare ed ha effettuato un salvataggio. Gli Stati Ue dovrebbero trarre insegnamento da questo”, continua Isler.

Sono quattro le navi di soccorso battenti bandiera tedesca fermate dall’Italia: l’Alan Kurdi, Sea-Watch 3, Sea-Watch 4 e ora anche Sea-Eye 4.

Sea-Eye 4 ha effettuato la sua prima missione di salvataggio a maggio soccorrendo 408 persone, tra cui 150 bambini. E’ stato permesso lo sbarco a Pozzallo, in Sicilia, il 21 e 22 maggio 2021, dopo che la Sea-Eye 4 aveva trascorso diversi giorni alla ricerca di un porto sicuro.

