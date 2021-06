Due italiani feriti in sparatoria a Ibiza, uno è grave

Facebook



Due giovani di nazionalità italiana sono rimasti feriti a Ibiza in una sparatoria avvenuta all’alba in una abitazione privata a Santa Eulària, dove si stava svolgendo una festa. Alcuni individui hanno fatto irruzione e aperto il fuoco. Sull’incidente sta indagando la Guardia Civil spagnola. Uno dei due italiani feriti, riporta il Periodico de Ibiza, è in gravi condizioni.

La sparatoria è avvenuta stamattina intorno alle 2:45 (ora locale). Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Guardia Civil, della Polizia Locale di Santa Eulària e due ambulanze. Al loro arrivo, i sanitari hanno trovato due uomini gravemente feriti, uno dei quali in condizioni molto gravi.

Come riportato dai servizi sanitari, il ferito più grave, un giovane di 28 anni, è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Nuestra Señora del Rosario. Come riportato dal Policlinico, l’uomo è stato ricoverato alle 3.50 (ora locale) con un arresto cardiaco e ferite da arma da fuoco alla testa e agli arti. Il giovane rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva. L’altro ferito, 35 anni e anche lui di nazionalità italiana, è stato trasferito a Can Misses con ferite lievi.

