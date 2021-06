Covid oggi Italia, 2.275 contagi e 51 morti. Due vittime in Sicilia

Facebook



Sono 2.275 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 51 morti. I nuovi casi sono stati individuati con 149.958 tamponi, il tasso di positività è all’1,5%. I ricoverati con sintomi sono 4.963 (-230). Nelle ultime 24 ore registrati 20 ingressi in terapia intensiva (-14 di occupazione).

In Sicilia sono 275 i nuovi casi di coronavirus, 41 in più rispetto a ieri. Pochi i test effettuati nelle ultime 24 ore, 7.232, con la percentuale dei positivi che si impenna al 3,8% (ieri 1,5). I deceduti sono 2, i guariti 197. Nelle terapie intensive sono ricoverate 44 persone (-1).

